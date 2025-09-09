Apple презентовала iPhone 17 - ФОТО

Корпорация Apple представила новое поколение смартфонов.

Запись презентации доступна на сайте компании.

В линейку вошло четыре новых устройства. Базовый iPhone 17 получил 6,3-дюймовый дисплей с более тонкими рамками, а также с переменной частотой обновления от 1 до 120 герц. Максимальная яркость экрана составила 3000 нит. Также смартфон получил функцию Always-on Display

Устройство имеет новый чип Apple A19, который на 20 процентов быстрее чипа iPhone 16 и вдвое быстрее iPhone 13. На задней крышке находится всего две камеры: основная и сверхширокоугольная на 48 мегапикселей. За счет повышенного разрешения на основную камеру можно делать снимки с двукратным приближением.

Смартфон будет доступен в пяти цветах: лавандовый, голубой, салатовый, белый и черный. Базовая версия смартфона имеет 256 гигабайт накопителя.

В число флагманских смартфонов вошли модели iPhone 17 Pro, 17 Pro Max и 17 Air. Устройства работают на базе нового чипа Apple A19 Pro, построенного на основе трехнанометрового техпроцесса TSMC.

iPhone 17 Pro выйдет в двух версиях: со стандартным и увеличенным экраном. Корпус устройств выполнен из алюминия, хотя прошлые поколения выпускались в титановом и стальном корпусах. Главной особенностью устройства стала испарительная камера, которая лучше отводит тепло с корпуса.