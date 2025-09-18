В Баку арестован мужчина за задолженность по алиментам на внушительную сумму

В столичном поселке Сабунчу арестован мужчина, уклонявшийся от уплаты алиментов своим детям.

Согласно информации, предоставленной судебными органами, житель Агдашского района, 1979 года рождения, был приговорен к 1 году и 3 месяцам лишения свободы за длительное неисполнение своих алиментных обязательств.

Мужчина вступил в брак в 2008 году, в котором у него родились двое детей. Однако в 2014 году супруги развелись, и по решению Сабунчинского районного суда мужчина был обязан выплачивать алименты в размере 103 маната на каждого ребенка. Несмотря на постановление суда, он систематически уклонялся от выплат.

После неоднократных попыток добиться исполнения судебного решения, бывшая супруга вновь обратилась в суд. В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина накопил задолженность по алиментам на сумму 27 000 манатов. Суд признал мужчину виновным в уклонении от уплаты алиментов и постановил заключить его под стражу прямо в зале суда.

Источник: OxuAz

Джамиля Суджадинова