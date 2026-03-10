Азербайджанские женщины Америки создали важную платформу солидарности и развития - ФОТО

В городе Александрия штата Вирджиния (США) по инициативе организации «Американская ассоциация азербайджанских женщин» и при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой состоялся Первый форум азербайджанских женщин Америки.

Как сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой, форум прошёл накануне Международного женского дня. В нём приняли участие азербайджанские женщины, проживающие в различных штатах США, лидеры организаций - членов Ассоциации азербайджанских организаций Америки, руководитель Дома Азербайджана в Канаде, бразильские журналисты, представители дипломатических миссий Азербайджана, Турции, Узбекистана, Индонезии, Сенегала, Сингапура, Джибути и Турецкой Республики Северного Кипра в США, а также лидеры общин.

На форуме были организованы широкие обсуждения по таким темам, как укрепление лидерского потенциала женщин, культурная идентичность, межобщинный диалог, возможности профессионального сотрудничества через современные цифровые платформы, а также создание сильной сети внутри диаспоры. Участники обменялись богатым опытом и современными идеями.

Руководитель ассоциации «Азербайджанские женщины Америки» Лала Рагимова отметила, что цель форума - создание мощной платформы поддержки для азербайджанских женщин, проживающих в США, а также представителей других общин, развитие лидерских качеств женщин, расширение возможностей менторства и установление прочных связей между общинами. По её словам, форум также создаст вдохновляющую среду для молодого поколения и станет стимулом для их общественной и профессиональной активности.

Выступившая на мероприятии заведующая отделом Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Салхат Аббасова отметила, что азербайджанские женщины демонстрируют один из успешных примеров женского лидерства в мире и эффективно работают в сферах государственного управления и гуманитарной дипломатии. Она также подчеркнула, что женщины исторически играют незаменимую роль в построении мира, стабильности и безопасного будущего, а подобные платформы создают условия для их более активного участия в этих процессах и укрепляют их роль в сохранении семейных и национальных ценностей и передаче их будущим поколениям. По её словам, в современном мире, где усиливаются глобальные вызовы и конфликты, подобные инициативы имеют большое значение для укрепления диалога между народами и общинами, развития взаимопонимания, солидарности и сотрудничества.

В рамках форума были организованы панельные дискуссии на темы лидерства, культурной идентичности, межобщинного диалога. Профессионалы из различных сфер поделились своим опытом и идеями, представили бизнес-проекты и творческие работы. Лидеры общин и молодые представители диаспоры выдвинули новые инициативы для более активного участия женщин в общественной жизни.

В конце мероприятия было объявлено о создании программы наставничества для женщин. Организаторы сообщили, что форум будет проводиться и в будущем. Целью является превращение форума в долгосрочную международную платформу для женского лидерства, инноваций и межобщинного сотрудничества, повышение активности азербайджанских женщин в США и придание нового импульса развитию азербайджано-американских диаспорских связей.

Отметим, что Государственный комитет по работе с диаспорой в последние годы проводит форумы учёных, врачей, инженеров и студентов, проживающих за рубежом. Это способствует формированию единых платформ для представителей одной сферы и стимулирует членов диаспоры совместно вносить вклад в современное развитие как стран их проживания, так и Азербайджана.