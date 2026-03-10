 Вагит Алекперов вошел в тройку богатейших россиян | 1news.az | Новости
Вагит Алекперов вошел в тройку богатейших россиян

Российский предприниматель азербайджанского происхождения Вагит Алекперов вошел в тройку богатейших россиян в ежегодном рейтинге миллиардеров журнала Forbes.

В опубликованный рейтинг богатейших людей мира Forbes вошли 155 российских миллиардеров, включая 14 новых участников.

Лидером среди российских предпринимателей стал основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов, состояние которого и его семьи Forbes оценил в 37 млрд долларов. В мировом рейтинге он занял 57-е место.

Второе место среди россиян занял владелец холдинга «Интеррос» и президент «Норникеля» Владимир Потанин с состоянием 29,7 млрд долларов, занявший 79-ю строчку мирового списка.

Тройку лидеров замыкает основатель «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов. Его состояние оценивается в 29,5 млрд долларов, что соответствует 81-му месту в мировом рейтинге. При этом в предыдущие два года он занимал первое место среди российских миллиардеров.

