Азербайджанский борец Зафар Алиев взял бронзу ЧЕ в Сербии - ОБНОВЛЕНО

Сегодня
Азербайджанский борец Зафар Алиев взял бронзу ЧЕ в Сербии - ОБНОВЛЕНО

Еще один азербайджанский борец взял бронзовую медаль чемпионата Европы U-23 в Сербии.

Как сообщает Report, Зафар Алиев (97 кг) одержал победу над турецким спортсменом Эмирханом Кылычем.

Отметим, что ранее Васиф Багиров (57 кг) и Сабухи Амирасланов (79 кг) завоевал серебряную медаль, Муса Агаев (65 кг) и Рамик Гейбатов - бронзовые медали.

23:00

Еще один азербайджанский борец завоевал медаль на чемпионате Европы U-23 в Сербии.

Как сообщает Report, Сабухи Амирасланов (79 кг) уступил в финальном поединке российскому спортсмену Исмаилу Ханиеву.

Отметим, что ранее Васиф Багиров (57 кг) завоевал серебряную медаль, Муса Агаев (65 кг) и Рамик Гейбатов - бронзовые медали.

Азербайджанский борец завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы U-23 в Сербии.

Как сообщает Report, Рамик Гейбатов (70 кг) занял третье место, одержав победу над украинцем Никитой Сариевым.

Отметим, что ранее Васиф Багиров (57 кг) завоевал серебряную, а Муса Агаев (65 кг) - бронзовую медали.

Азербайджанский борец Муса Агаев (65 кг) завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы U-23 в Сербии.

Как сообщает корреспондент Report из города Зренянина, где проходят соревнования, в борьбе за третье место М.Агаев одолел армянина Армана Мусикяна.

Ранее Васиф Багиров (57 кг) взял серебро ЧЕ.

Азербайджанский борец Васиф Багиров (57 кг) завоевал серебряную медаль чемпионата Европы U-23 в сербском Зренянине.

Как сообщает Report с места проведения соревнований, медаль стала первой для азербайджанских спортсменов на турнире.

В финале Васиф Багиров уступил россиянину Аяндаю Ондару и взял серебряную медаль.

Отметим, что чемпионат Европы U-23 продлится до 15 марта.

