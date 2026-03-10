Ахмед аль-Шараа позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

10 марта Президент Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмед аль-Шараа позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В ходе телефонного разговора была выражена обеспокоенность напряжённой ситуацией на Ближнем Востоке, а также отмечена необходимость предотвращения шагов, которые могут негативно повлиять на безопасность и стабильность государств региона.

Во время беседы стороны также коснулись двусторонних отношений между Азербайджаном и Сирией. Было отмечено, что обе стороны заинтересованы в укреплении отношений и расширении сотрудничества в различных сферах. Достигнута договорённость о продолжении контактов.