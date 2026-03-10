Посольство Нидерландов в Иране переведено из Тегерана в Баку

Посольство Нидерландов в Иране временно переведено из Тегерана в Азербайджан.

Oб этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен на своей странице в социальной сети X.

Он отметил, что из-за возросших рисков для безопасности дипломатов принято решение временно перевести посольство Нидерландов из Тегерана в Баку.

Напомним, что сегодня посол Нидерландов в Иране и сотрудники посольства были эвакуированы через азербайджанскую границу.