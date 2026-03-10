В Бaку автомобиль сбил женщину, выбежавшую на дорогу - ВИДЕО
Некоторые дорожно-транспортные происшествия, в результате которых сбивают пешеходов, происходят из-за неосторожного поведения участников дорожного движения.
Один из таких случаев был зафиксирован на Загульбинской дороге в Хазарском районе столицы.
Этот инцидент ещё раз показывает, что управление транспортным средством на высокой скорости создаёт серьёзную угрозу.
В связи с этим каждому водителю необходимо соблюдать установленный скоростной режим, а также проявлять внимательность и ответственность за рулём. Пешеходам, в свою очередь, не следует переходить дорогу, пока они полностью не убедятся, что водители уступают им путь.
Кроме того, отказ от использования пешеходных переходов значительно повышает риск гибели и получения травм. Соблюдение правил дорожного движения — важное условие безопасности для всех участников движения.