Погода на вторник: В Баку ожидаются небольшие осадки

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды вторник, 10 марта.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, преимущественно без осадков. Однако в ночь с 9 на 10 марта в некоторых местах возможны небольшие осадки. Северо-восточный ветер днем сменится на юго-восточный.

Температура воздуха ночью составит +2…+4 °C, днем +5…+8 °C. Атмосферное давление повысится с 776 мм рт. ст. до 779 мм рт. ст. Относительная влажность ночью 70–80 %, днем 60–65 %.

В районах Азербайджана местами пройдут кратковременные осадки, в горных районах ожидается снег.

Ночью и утром в некоторых восточных районах осадки могут усилиться. К вечеру осадки постепенно прекратятся.

В отдельных местах возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью +0…+4 °C, днем +5…+10 °C; в горах ночью −8…−13 °C, на высокогорье −15…−20 °C, днем −2…−7 °C.