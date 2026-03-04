В Азербайджане пенсии и пособия за этот месяц выплатят досрочно

В связи с предстоящими праздниками в этом месяце пенсии, пособия и стипендии будут выплачены досрочно.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Так, 6 марта Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения планирует выплату пенсий за март по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району. Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики уже приступил к выплате пенсий за текущий месяц по автономной республике.

Накануне дорогих нашему народу праздников Новруз и Рамазан планируется выплата пенсий по другим регионам страны, а также лицам, которым пенсии назначены на льготных условиях.

Вместе с тем, пособия и стипендии за март также планируется выплатить досрочно - до наступления праздников Новруз и Рамазан.