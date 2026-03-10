В Джалилабаде женщина стала причиной смерти собственного сына

В Джалилабаде произошло трагическое происшествие, в результате которого погиб подросток.

По информации Qafqazinfo, инцидент был зафиксирован в селе Сархадабад района.

Подросток 2011 года рождения, М. А., был доставлен в больницу с колото-резаной раной грудной клетки, полученной во дворе собственного дома.

Несмотря на усилия врачей, ребёнок скончался в больнице. Изначально родители сообщили, что травма возникла в результате падения на кусок арматуры.

Однако в ходе расследования, проведённого сотрудниками полиции, выяснилось, что инцидент произошёл при других обстоятельствах.

Выяснилось, что мать подростка, Салига Абдулгусейнова, во время разделки мяса держала нож и по неосторожности толкнула сына, в результате чего он получил колотую рану. С. Абдулгусейнова задержана, проводится расследование.