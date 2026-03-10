В финал чемпионата Европы вышли еще два азербайджанских борца - ОБНОВЛЕНО
В финал чемпионата Европы U-23 вышли еще два азербайджанских борца вольного стиля.
Как сообщает Report из сербского Зренянина, где проходят соревнования, Али Цокаев (92 кг) и Юсиф Дурсунов (125 кг) выйдут на поединки за золотые награды.
В полуфинале Цокаев одолел россиянина Мустафагаджи Малачдибирова, а Дурсунов - Степана Мандрика из Беларуси.
Отметим, что ранее в финал вышли Васиф Багиров (57 кг), Джейхун Аллахвердиев (61 кг) и Сабухи Амирасланов (79 кг). Чемпионат продлится до 15 марта.
