В финал чемпионата Европы вышли еще два азербайджанских борца - ОБНОВЛЕНО

В финал чемпионата Европы U-23 вышли еще два азербайджанских борца вольного стиля.

Как сообщает Report из сербского Зренянина, где проходят соревнования, Али Цокаев (92 кг) и Юсиф Дурсунов (125 кг) выйдут на поединки за золотые награды.

В полуфинале Цокаев одолел россиянина Мустафагаджи Малачдибирова, а Дурсунов - Степана Мандрика из Беларуси.

Отметим, что ранее в финал вышли Васиф Багиров (57 кг), Джейхун Аллахвердиев (61 кг) и Сабухи Амирасланов (79 кг). Чемпионат продлится до 15 марта.

20:36

Еще один азербайджанский борец вышел в финал чемпионата Европы по борьбе U-23 в сербском Зренянине.

Как сообщает Report из Сербии, во второй день соревнований борец вольного стиля Джейхун Аллахвердиев (61 кг) одолел в полуфинале Башира Алили (Северная Македония).

Его соперник получил травму и не смог продолжить поединок.

Отметим, что накануне в финал вышли Васиф Багиров (57 кг) и Сабухи Амирасланов (79 кг).

Чемпионат Европы завершится 15 марта.