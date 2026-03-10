Байрактар ​​и Пашинян обсудили ядерную энергетику

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар встретился в Париже с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Об этом Байрактар написал в соцсети X.

Он уточнил, что на встрече также присутствовал министр территориального управления и инфраструктуры Армении Давит Худатян. В ходе беседы были обсуждены шаги во имя устойчивого мира и стабильности в регионе.

"Мы также обменялись мнениями по вопросам инфраструктуры и энергетики. В этих рамках мы обсудили области совместной деятельности, прежде всего взаимодействие между электросетями, ядерную энергетику и природный газ", - подчеркнул А. Байрактар.