«Галатасарай» обыграл «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Турецкий «Галатасарай» одержал победу над английским «Ливерпулем» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча прошла 10 марта в Стамбуле и завершилась минимальной победой хозяев -1:0.

Единственный мяч в игре забил габонский полузащитник Марио Лемина, отличившийся уже на 7-й минуте после передачи нигерийского форварда Виктора Осимхена.

Во втором тайме, на 72-й минуте, защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поразил ворота соперника, однако после просмотра видеоповтора VAR взятие ворот было отменено.

Ответная встреча команд состоится 18 марта в Ливерпуле.