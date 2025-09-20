 В Азербайджанской Армии состоялся цикл мероприятий по случаю Дня государственного суверенитета - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

В Азербайджанской Армии состоялся цикл мероприятий по случаю Дня государственного суверенитета - ФОТО

First News Media22:45 - 20 / 09 / 2025
В Азербайджанской Армии состоялся цикл мероприятий по случаю 20 сентября - Дня государственного суверенитета.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя Родины, прозвучал Государственный гимн.

В ходе мероприятий участникам было зачитано поздравление министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, адресованное личному составу Азербайджанской Армии.

Было подчеркнуто, что Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 19 сентября 2024 года установлено, что 20 сентября ежегодно отмечается как День государственного суверенитета Азербайджанской Республики.

С чувством гордости было отмечено, что идеи Общенационального лидера Гейдара Алиева о светлом будущем Азербайджана успешно реализуются достойным продолжателем его политического наследия Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым.

Подчёркивалось, что 44-дневная Отечественная война 2020 года и последующие операции, проведённые в целях обеспечения территориальной целостности Азербайджанской Республики, стали исторической миссией, внесшей неоценимый вклад в установление прочного мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

Было отмечено, что День государственного суверенитета является символом многовековой борьбы азербайджанского народа за независимость, полного восстановления конституционного строя государства на всех наших территориях, укрепления национального единства.

В рамках мероприятий личный состав Азербайджанской Армии посетил могилы наших шехидов, были возложены цветы и почтена их светлая память.

