Женщина взяла забытые на остановке деньги, пошла на телевидение вернуть их - и получила приговор

Вынесен приговор женщине, взявшей 5627 манатов из забытой на остановке сумки.

В суде Н. Мамедова не признала себя виновной:

«Около 21:40 я подошла к остановке напротив одной из клиник и ждала автобус. В этот момент увидела забытую чёрную женскую сумку. Поняв, что владелица уже ушла, я открыла сумку и обнаружила внутри пачку денег, перевязанную резинкой - в основном купюры номиналом 100 и 50 манатов. Тогда, не зная точной суммы, я взяла деньги и положила в свою сумку, чтобы они не пропали или не были украдены. После этого я села в автобус и уехала.

Добравшись спустя некоторое время до дома моей золовки, я пересчитала деньги и узнала, что там 5627 манатов. Так как время было позднее, я решила не обращаться в полицию сразу, а попытаться найти владельца через телеканал. Для этого 28 мая 2025 года, взяв деньги, мы вместе с золовкой отправились на телеканал “Azad Azərbaycan” в Ясамале. Когда мы подошли к зданию и сообщили о цели визита, к телеканалу прибыли сотрудники 19-го отделения полиции Насиминского РУП и пригласили нас в отделение. В ИШ Насиминского РУП мы передали владельцу 53 купюры по 100 манатов, 2 купюры по 50 манатов, 12 купюр по 10 манатов, 21 купюру по 5 манатов и 2 купюры по 1 манату - всего 5627 манатов».

Потерпевшая в показаниях заявила, что не имеет претензий к Н. Мамедовой и примирилась с ней:

«Я строю дом в посёлке Мюшвигабад, но из-за нехватки средств работы остановились. Поэтому я заняла 5000 манатов у хозяина дома, где работаю уборщицей, чтобы передать мастеру и продолжить строительство. 600 манатов - моя месячная зарплата, а 27 манатов - ежедневные расходы на еду. Все деньги мне вернули, и у меня нет никаких претензий», - заявила она.

Приговором Насиминского районного суда Н. Мамедова признана виновной в краже. Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, и на неё надет электронный браслет.

