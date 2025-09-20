В Ханкенди по случаю первого Дня города состоялись грандиозный концерт и фейерверк - ФОТО

20 сентября по случаю Дня городов Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд и Агдере на площади Победы в Ханкенди состоялся праздничный концерт, организованный Министерством культуры и Специальным представительством Президента Азербайджанской Республики в Ханкенди, а также в Агдеринском и Ходжалинском районах.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, праздничный концерт открылся исполнением сюиты «Родина» Тельмана Гаджиева в исполнении Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова. Затем Фахри Кязым Ниджат исполнил песню «Азербайджан» Полада Бюльбюльоглу, Заслуженная артистка Алмаз Оруджева – азербайджанскую народную песню «Не олайды, ярым олайды» и «Азербайджана гяльсин» Тофика Кулиева, Айшен Мехдиева – «Вэтэн» Хатема Набиоглу, Ильхама Гасымова – «Эй Вэтэн» Эльзы Ибрагимовой, Заслуженные артисты Анар Шушалы – «Дженнетим Карабах» Джахангира Джахангирова, Фехруз Сахавет – «Худаяр теснифи» («Вэтэн яхшыды») Алибабы Мамедова, Гюлюстан Алиева – «Сене инанырам» А.Мамедова и «Меним эшгим Азербайджандыр» Аваза Мурадова, Сабухи Ибаев – «Гарабах шикестеси».

В исполнении Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца были представлены танец «Джанги» Узеира Гаджибейли и народная песня «Ай Ляли».

Концертная программа завершилась исполнением Заслуженным артистом Ильхамом Назаровым песни Муслима Магомаева «Азербайджан» (слова: Н.Хазри).

Праздничный концерт, на котором присутствовали заместитель министра культуры Фарид Джафаров, сотрудники Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, наблюдали сотни горожан, студенты Карабахского университета и приглашенные гости. Концертная программа была встречена бурными овациями.

Фейерверк, состоявшийся после концерта, озарил небо Карабаха и города Ханкенди пестрыми огнями. Завораживающая картина, открывшаяся взорам зрителей, устремивших свои взгляды к небу свободного Карабаха, еще больше усилила их веру в новую жизнь и светлое будущее региона.

Отметим, что 19 сентября 2023 года в результате локальных антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджанской армией, город Ханкенди, Агдеринский и Ходжалинский районы, а также прилегающие населенные пункты перешли под контроль Азербайджана, суверенитет нашей страны был полностью восстановлен. Согласно Распоряжению главы государства, 20 сентября объявлен Днем городов Ханкенди, Агдере, Ходжалы и Ходжавенд».