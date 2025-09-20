 В Ханкенди по случаю первого Дня города состоялись грандиозный концерт и фейерверк - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Ханкенди по случаю первого Дня города состоялись грандиозный концерт и фейерверк - ФОТО

First News Media23:59 - 20 / 09 / 2025
В Ханкенди по случаю первого Дня города состоялись грандиозный концерт и фейерверк - ФОТО

20 сентября по случаю Дня городов Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд и Агдере на площади Победы в Ханкенди состоялся праздничный концерт, организованный Министерством культуры и Специальным представительством Президента Азербайджанской Республики в Ханкенди, а также в Агдеринском и Ходжалинском районах.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, праздничный концерт открылся исполнением сюиты «Родина» Тельмана Гаджиева в исполнении Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова. Затем Фахри Кязым Ниджат исполнил песню «Азербайджан» Полада Бюльбюльоглу, Заслуженная артистка Алмаз Оруджева – азербайджанскую народную песню «Не олайды, ярым олайды» и «Азербайджана гяльсин» Тофика Кулиева, Айшен Мехдиева – «Вэтэн» Хатема Набиоглу, Ильхама Гасымова – «Эй Вэтэн» Эльзы Ибрагимовой, Заслуженные артисты Анар Шушалы – «Дженнетим Карабах» Джахангира Джахангирова, Фехруз Сахавет – «Худаяр теснифи» («Вэтэн яхшыды») Алибабы Мамедова, Гюлюстан Алиева – «Сене инанырам» А.Мамедова и «Меним эшгим Азербайджандыр» Аваза Мурадова, Сабухи Ибаев – «Гарабах шикестеси».

В исполнении Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца были представлены танец «Джанги» Узеира Гаджибейли и народная песня «Ай Ляли».

Концертная программа завершилась исполнением Заслуженным артистом Ильхамом Назаровым песни Муслима Магомаева «Азербайджан» (слова: Н.Хазри).

Праздничный концерт, на котором присутствовали заместитель министра культуры Фарид Джафаров, сотрудники Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, наблюдали сотни горожан, студенты Карабахского университета и приглашенные гости. Концертная программа была встречена бурными овациями.

Фейерверк, состоявшийся после концерта, озарил небо Карабаха и города Ханкенди пестрыми огнями. Завораживающая картина, открывшаяся взорам зрителей, устремивших свои взгляды к небу свободного Карабаха, еще больше усилила их веру в новую жизнь и светлое будущее региона.

Отметим, что 19 сентября 2023 года в результате локальных антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджанской армией, город Ханкенди, Агдеринский и Ходжалинский районы, а также прилегающие населенные пункты перешли под контроль Азербайджана, суверенитет нашей страны был полностью восстановлен. Согласно Распоряжению главы государства, 20 сентября объявлен Днем городов Ханкенди, Агдере, Ходжалы и Ходжавенд».

Поделиться:
231

Актуально

Xроника

Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Руанды ...

Политика

Президент Руанды ознакомился с деятельностью центра ASAN xidmət - ФОТО

Общество

В воскресенье ожидаются периодические дожди

Спорт

Гран-при Азербайджана останется в календаре Формулы 1 до 2030 года – ФОТО

Общество

В Ханкенди по случаю первого Дня города состоялись грандиозный концерт и фейерверк - ФОТО

В Азербайджанской Армии состоялся цикл мероприятий по случаю Дня государственного суверенитета - ФОТО

В Кяльбаджаре еще 29 семьям вручили ключи от квартир - ФОТО

Институт омбудсмена Азербайджана избран полноправным членом Европейской сети детских омбудсменов

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Нигяр Кочарли: «Мои книги изымают и требуют необоснованные суммы»

В Азербайджане появились пригласительные на траурные церемонии - Цены - ФОТО - ВИДЕО

Малейка Аббасзаде назвала самые проблемные предметы на экзаменах

В отношении Аднана Ахмедзаде вынесено решение об аресте

Последние новости

В Ханкенди по случаю первого Дня города состоялись грандиозный концерт и фейерверк - ФОТО

20 / 09 / 2025, 23:59

Иран объявил о фактической приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

20 / 09 / 2025, 23:50

Трамп выступил с требованием к Венесуэле

20 / 09 / 2025, 23:35

Посол Израиля поздравил Азербайджан с Днем государственного суверенитета

20 / 09 / 2025, 23:10

В Азербайджанской Армии состоялся цикл мероприятий по случаю Дня государственного суверенитета - ФОТО

20 / 09 / 2025, 22:45

Нетаньяху обвинил Египет в нарушениях мирного соглашения

20 / 09 / 2025, 22:24

Трамп выступит на похоронах застреленного Кирка

20 / 09 / 2025, 22:00

В Кяльбаджаре еще 29 семьям вручили ключи от квартир - ФОТО

20 / 09 / 2025, 21:35

Начальник Генерального штаба Азербайджанской армии принял участие в военном параде в Белграде - ФОТО

20 / 09 / 2025, 20:50

Институт омбудсмена Азербайджана избран полноправным членом Европейской сети детских омбудсменов

20 / 09 / 2025, 20:21

Членов семей шехидов и гази пригласили на Гран-при Азербайджана Формулы-1 - ФОТО

20 / 09 / 2025, 20:01

Президент Руанды ознакомился с деятельностью центра ASAN xidmət - ФОТО

20 / 09 / 2025, 19:42

Второй день Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025: Как это было – ФОТО

20 / 09 / 2025, 19:22

Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана 2025 – ФОТО

20 / 09 / 2025, 19:00

Президент Поль Кагаме: Между Руандой и Азербайджаном есть много общего

20 / 09 / 2025, 18:40

Ильхам Закиев стал девятикратным чемпионом Европы

20 / 09 / 2025, 18:30

Оскар Пиастри также попал в аварию в ходе квалификации в Баку – ФОТО - ВИДЕО

20 / 09 / 2025, 18:20

В воскресенье ожидаются периодические дожди

20 / 09 / 2025, 18:10

Зеленский объявил о создании штурмовых войск

20 / 09 / 2025, 18:00

Шарль Леклер въехал в барьер на Гран-при Азербайджана 2025 – ВИДЕО

20 / 09 / 2025, 17:50
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30