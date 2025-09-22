Как долго в Азербайджане продлиться дождливая погода?

Национальная служба гидрометеорологии опубликовала данные по фактической погоде на территории Азербайджана.

По данным Национальной службы гидрометеорологии на 10:00 22 сентября, в некоторых районах страны временами наблюдались грозы и проливные дожди. В Лянкяран-Астаринской зоне осадки были интенсивными и сильными.

Количество выпавших осадков составило: в Астаре - 113 мм, Ярдымлы - 62 мм, Лерике - 42 мм, Лянкяране - 33 мм, Билясуваре, Джалилабаде, Бейлягане - по 19 мм, Габале - 17 мм, Ордубаде - 16 мм, Имишли - 15 мм, Нефтчале - 14 мм, Огузе - 13 мм, Агдаме - 11 мм, а также в Губе, Гахе, Тертере, Нахчыване, Гядабее, Исмаиллы, Сабирабаде, Шахдаге, Гусаре, Товузе, Ширване, Гаджигабуле, Балакене, Алтыагаче, Халтане, Агстафе, Джульфе, Кяльбаджаре, Лачине, Губадлы, Шуше, Ханкенди, Ходжалы, Физули, Дашкесане, Шамкире, Хыналыге, Загатале, Шамахе, Гобустане, Шабране, Барде, Зардабе, Кюрдамире - до 9 мм. В Баку и на Абшеронском полуострове зарегистрировано до 1 мм осадков.

Ожидается, что дождливая погода на территории страны сохранится до вечера 22 сентября, а 23 сентября в большинстве районов будет преимущественно без осадков.