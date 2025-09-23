Министр здравоохранения: «Международная аккредитация медицинских учреждений целесообразна»

Получение всеми медицинскими учреждениями аккредитации от таких всемирно известных организаций, как JCI и ISQUA, считается целесообразным.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр здравоохранения Теймур Мусаев во время своего выступления на Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2025) в Баку.

Он отметил, что это является не только доказательством высочайших стандартов предоставляемых медицинских услуг, но и гарантией устойчивости и конкурентоспособности проекта.