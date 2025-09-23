Вугар Гурбанов: Внедрение в Азербайджане медицинских инноваций – одна из главных задач

В Азербайджане граждан обслуживают более 90 многопрофильных медицинских учреждений и около 2000 малых и средних медицинских центров, сообщил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов во второй день I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025), проходящего в Баку.

По его словам, медицинские услуги не должны ограничиваться только государственными учреждениями, здесь важна поддержка также частных структур и инвесторов.

«Сейчас нашим гражданам ежедневно предоставляются различные виды современных медицинских услуг.

Примером тому является роботизированный центр физиотерапии и реабилитации, функционирующий в Yeni Klinika. Мы также продолжаем реализацию проектов по предоставлению курортно-санаторных медицинских услуг, услуг скорой медицинской помощи и реабилитации широким слоям населения и туристам», — отметил Вугар Гурбанов.

Он добавил, что внедрение в Азербайджане инноваций, применяемых в мире, является одной из главных задач, и посредством пилотных проектов в будущем можно будет предоставлять гражданам более качественные медицинские услуги.

Гафар Агаев