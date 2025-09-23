Напал на женщину и похитил деньги: злоумышленник из Гёйчая задержан - ВИДЕО

В Гёйчайском районе Азербайджана полиция задержала мужчину, обвиняемого в нападении и ограблении на одной из местных птицефабрик, после того, как он попытался скрыться за границей.

Как сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, инцидент произошел ночью, когда злоумышленник в маске проник на территорию предприятия. Он напал на работавшую там женщину, нанеся ей травмы тупым предметом, после чего похитил 23300 манатов и золотые украшения стоимостью около 2200 манатов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Гёйчайского районного отдела полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 40-летний Джейхун Аскеров, который сразу после преступления сбежал в Российскую Федерацию. Благодаря скоординированным действиям правоохранительных органов Аскеров был задержан и доставлен в Азербайджан, где передан следствию.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении Аскерова избрана мера пресечения в виде ареста. Следственные действия продолжаются.

Джамиля Суджадинова