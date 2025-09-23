Италия признает Палестину только после освобождения всех заложников и вывода ХАМАСа из сектора Газа - Джорджа Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что признание Палестины возможно при выполнении двух условий: освобождении всех заложников и исключении ХАМАС из любой государственной власти.

Об этом она сообщила журналистам на полях Генеральной Ассамблеи ООН.



«Правящее большинство представит в парламенте резолюцию, в которой будет указываться, что признание Палестины зависит от выполнения двух условий — освобождение всех заложников и полное исключение участия ХАМАС в органах управления Палестины», — сказала Мелони.

Она добавила, что не выступает против признания Палестины, однако для этого должны быть обеспечены «реквизиты для суверенитета».



«Если говорят, что признание Палестины — это инструмент политического давления, могу это понять, но оказания давления на кого? Я считаю, что основное политическое давление нужно оказывать на ХАМАС, потому что ХАМАС развязал войну и не заканчивает ее, не освобождая заложников», — отметила Мелони.

