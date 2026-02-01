Дело Эпштейна: 3 млн файлов и новые разоблачения

Как сообщаось ранее, Министерство юстиции США обнародовало самое большое число документов, связанных с расследованием дела финансиста Джеффри Эпштейна.

Как передает 1news.az со ссылкой на зарубежные СМИ, всего министерство опубликовало более трех миллионов файлов, в том числе более двух тысяч видео и 180 тысяч изображений. Часть опубликованных материалов скрыта. В документах заретушировали личную информацию по причине их интимности, но в материалах уже обнаружили неотредактированные имена жертв.

Бланш заявил, что Белый дом не вмешивался в работу над публикацией документов, опровергая утверждения о том, что министерство защищает интересы президента США Дональда Трампа.

Новые разоблачения

По подсчетам, имя президента США упоминается в новых документах не менее 3 тысяч 200 раз, с дальнейшим изучением файлов это число может увеличиться. Некоторые документы с упоминанием Трампа, вероятно, являются наводками, полученными следователями от осведомителей. Другие документы содержат упоминания Трампа в новостных статьях. Кроме того, Эпштейн в переписке часто обменивался новостями и обсуждал Трампа со своими друзьями, в материалах дела также содержатся сообщения СМИ, которые изучали правоохранительные органы.

Часть опубликованных файлов по делу Эпштейна касается допросов свидетелей. В одном из допросов касается сексуализированному насилию в несовершеннолетнем возрасте. Во время другого допроса говорится об отношениях бывшего советника Трампа Стива Бэннона с Эпштейном.

The Telegraph пишет, что в части файлов оказались письма, в которых упоминается Билл Гейтс, но предоставленная информация не подтверждена. В другом документе представлено письмо Илона Маска к Эпштейну от 2013 года. Ранее Маск заявлял, что отклонил приглашение посетить один из островов Эпштейна. Они оба выступили с заявлениями, в которых отрицали опубликованные обвинения.

В материалах также упоминаются имена американских рэперов Eminem (Маршалл Брюс Мэтерс), P. Diddy (Шон Комбс) и рок-певца Мэрилина Мэнсона (Брайан Хью Уорнер).

Также есть упоминания имен российских политиков.

О принце Эндрю

Среди опубликованных 30 января документов по делу Эпштейна были фотографии с мужчиной, похожим на экс-принца Эндрю. На них он стоит на четвереньках около женщины, которая лежит на полу. Журналисты утверждают, что интерьер на фото совпадает с интерьером в особняке Эпштейна в Нью-Йорке.

В конце октября 2025 года Карл III лишил принца Эндрю королевских титулов и распорядился о его выселении из резиденции в Виндзоре. Также Эндрю сам отказался от титула герцога Йоркского и лишился членства в ордене Подвязки, который является высшим рыцарским орденом Великобритании. Причина — ставшая известной публике связь Эндрю с Вирджинией Джуффре, которая работала на Эпштейна. В своих мемуарах та рассказала, что принц трижды вступал с ней в интимную связь, и в первый раз это случилось, когда ей было 17 лет.

В декабре 2025 года стало известно, что полиция Лондона изучает заявления о предполагаемых злоупотреблениях в делах, связанных с Эпштейном. Поводом стал опубликованный Минюстом США отчет ФБР с показаниями 35-летнего мужчины. Тот утверждал, что в середине 1990-х подвергался насилию со стороны группы лиц в графстве Суррей. Мужчина рассказывал, что экс-принц Эндрю и другие люди наблюдали за тем, как сообщница Эпштейна Гислен Максвелл пытала его током.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил бывшему принцу Эндрю дать показания перед Конгрессом США по поводу его связей с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном.

Первые отставки

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил, что принял отставку своего советника, бывшего министра иностранных дел Мирослава Лайчака, после того как его имя было упомянуто в документах, связанных со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Фицо заявил, что Лайчак сам предложил прекратить сотрудничество, сделав шаг, подобающий дипломату.

По данным словацких СМИ, в опубликованных материалах Эпштейн представил Лайчака как человека, обладающего международным влиянием, и назвал его «своим другом».

Эти сведения вызвали политические дискуссии в Словакии, и в результате было принято решение об отставке.

Напомним, что Министерство юстиции США начало публиковать материалы по делу Эпштейна в декабре 2025 года. До этого Трамп подписал закон, обязывающий министерство обнародовать все материалы по делу. В общей сложности по этому делу насчитывается около 6 миллионов документов.