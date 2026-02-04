«Я был глуп»: Билл Гейтс извинился за общение с Эпштейном

Создатель Microsoft и предприниматель Билл Гейтс в интервью телеканалу Nine News принес извинения за общение со скандальным миллиардером Джеффри Эпштейном.

Его слова приводит издание Daily Mail.

«Знаете, оглядываясь назад, могу сказать, что это был тупик, и я был глуп, что проводил с ним время. Я один из многих, кто сожалеет о том, что когда-либо знал его», — заявил Билл Гейтс.

Предприниматель объяснил, что общался с Джеффри Эпштейном потому, что тот знал «большое количество богатых людей и говорил, что сможет убедить их пожертвовать деньги на глобальное здравоохранение».

«Я не знаю, о чем он думал. Я сожалею из-за каждой минуты, проведенной с ним, и прошу прощения за свой поступок. Я был только на ужинах... Я никогда не был на острове, никогда не встречался ни с одной из его женщин. Чем больше подробностей всплывет, тем яснее станет, что, хотя это и было ошибкой, это никак не связано с подобным ему поведением», — сказал создатель Microsoft.

30 января минюст США разместил новую партию документов по делу Эпштейна. В одном из писем от 2013 года, отправленных финансистом самому себе, миллиардер критикует Билла Гейтса и утверждает, что тот заразился венерической болезнью после встречи с «русскими девушками» и теперь просит предоставить ему антибиотики для тайного лечения своей тогдашней супруги Мелинды.

В материалах также значится имя президента США Дональда Трампа. Оно встречается более 3 тыс. раз. В показаниях есть ссылки на эпизод с участием несовершеннолетней.

