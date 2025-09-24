Отравление 55 человек на свадьбе в Имишлинском районе расследует районная прокуратура - ОБНОВЛЕНО

В Имишлинском районе, в селе Мурадханлы 23 сентября в ходе мероприятия, проведенного во дворе одного из жилых домов, 55 человек на следующий день обратились в больницу с подозрением на пищевое отравление.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

С целью установления причины отравления сотрудники прокуратуры при участии представителей Агентства по продовольственной безопасности Азербайджана отобрали образцы продуктов из жилого дома для проведения соответствующих экспертиз, а также осуществили другие необходимые процессуальные действия.

В настоящее время лечение пострадавших продолжается.

23:02

Число отравившихся на свадьбе в Имишли достигло 53 человек.

Как сообщает Report, с 14:10 24 сентября 2025 года по подозрению на отравление в отделение скорой медицинской помощи Имишлинской центральной районной больницы были госпитализированы 53 человека (21 мужчина, включая 4 детей, и 32 женщины, включая 3 детей).

Им был поставлен диагноз "неинфекционный энтерит и колит", каждому оказана необходимая медицинская помощь.

Один человек (мужчина), состояние которого было удовлетворительным, отказался от медицинской помощи.

Лечение остальных пациентов, состояние которых оценивается как стабильное, продолжается в соответствующих отделениях.

18:50

В Имишлинском районе произошло массовое отравление.

Как передает AПA, 18 человек с диагнозом «отравление» госпитализированы в Имишлинскую районную больницу.

Сообщается, что четверо из них – дети.

Все пострадавшие обратились в больницу с жалобами на тошноту, температуру и диарею. Они участвовали в свадебном мероприятии, которое прошло вчера в селе Мурадханлы.

Специалисты Агентства продовольственной безопасности и сотрудники соответствующих органов с целью выяснения причин произошедшего инцидент начали расследования для установления причин отравления, произошедшего в Имишлинском районе.

В ходе первоначального расследования выяснилось, что инцидент произошёл во время свадьбы в селе Мурадханлы. Специалисты агентства провели осмотр места происшествия и проводят необходимые исследования.

В настоящее время расследование продолжается. Дополнительная информация будет предоставлена.