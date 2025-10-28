Фазаил Агамалы о внебрачном сыне: В жизни всякое бывает - Трамп, например, был женат трижды

У председателя партии «Ана Вэтэн» Фазаила Агамалы, оказавшегося в последние дни в центре громкого скандала, связанного с борьбой его сына и дочери за руководство партией, оказался внебрачный сын.

Как сообщает Oxu24.com, речь идёт об Ильгаре Фазаил оглу Агамалыеве (1987 года рождения), которого в кругу семьи называют Олегом.

По данным источника, мать Ильгара - женщина русского происхождения. Фазаил Агамалы познакомился с ней в Баку в конце 1980-х годов, и результатом этих отношений стал сын.

Когда супруга политика узнала о романе, в семье возник серьёзный конфликт. Впоследствии Фазаил Агамалы вынужден был отправить свою возлюбленную и ребёнка в Санкт-Петербург.

Сам Агамалы подтвердил наличие внебрачного сына, назвав это «ошибкой молодости»:

«В молодости каждый может ошибаться. Такое случается со многими. Почему я должен это отрицать? Это не преступление. У каждого есть личная жизнь. Да, у меня был роман. Сейчас я не общаюсь с Ильгаром и его матерью - они живут своей жизнью. Когда нужно было, я помогал им. В этой истории меня может осуждать только моя жена. Я признал ошибку и извинился перед ней. Это личное дело, и никого больше не касается. В жизни всякое бывает - люди женятся несколько раз. Трамп, например, был женат трижды. Что тут необычного?»

Отметил, что у Фазаила Агамалы, депутата шести созывов Милли Меджлиса, официально трое детей - Ялчын Агамалы, Эльчин Агамалы и депутат парламента Гюнай Агамалы.

