Билал Эрдоган: Близость и братство между двумя странами еще глубже, чем думают люди

Я очень счастлив, что отмечаю наш День Республики в братском Азербайджане. Всем нашим братьям в дорогом Азербайджане я передал приветствие Президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Я здесь для того, чтобы показать, насколько сильны и прочны братские узы между двумя странами. По случаю 8 Ноября - Дня Победы, то я уже сейчас поздравляю Азербайджан с этим великолепным праздником.

Близость и братство между двумя странами гораздо глубже, гораздо ценнее и, по сути, гораздо древнее, чем думают люди. Поэтому в таких случаях очень важно вспоминать и отмечать это единство.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом журналистам сказал президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган.

«Считаю очень важным, чтобы молодежь и студенты обеих стран с раннего возраста устанавливали связи дружбы и сотрудничества в сфере образования и молодежной деятельности. Буду продолжать свои усилия в направлении принятия шагов, реализации проектов и оказания поддержки существующим инициативам», - подчеркнул он.