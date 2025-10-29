 Деятельность азербайджанского представительства BBC в стране является незаконной | 1news.az | Новости
Деятельность азербайджанского представительства BBC в стране является незаконной

First News Media22:02 - Сегодня
Деятельность азербайджанского представительства BBC в стране является незаконной

Появилась информация о том, что сотрудники закрытого в Азербайджане представительства BBC продолжают журналистскую деятельность на территории страны — направляют запросы в различные структуры и проводят расследования.

В ответ на запрос AПA в Юридическом отделе Агентства по развитию медиа Азербайджанской Республики сообщили, что согласно закону «О СМИ», филиалы и представительства иностранных средств массовой информации в Азербайджане могут открываться только в случаях, предусмотренных международными договорами, стороной которых является наша страна.

«Если представительство какого-либо иностранного медиа-субъекта осуществляет деятельность без наличия подобного международного соглашения, это является основанием для его ликвидации.

Кроме того, представители иностранных СМИ, чтобы вести деятельность в Азербайджане, должны пройти аккредитацию в соответствующем государственном органе.

Что касается представительства BBC, следует отметить, что не существует какого-либо международного договора, предусматривающего его деятельность в Азербайджане. В связи с этим соответствующие органы ликвидировали данное представительство и исключили его из государственного реестра юридических лиц, а также аннулировали аккредитацию его сотрудников.

Это означает, что в настоящее время деятельность представительства BBC в Азербайджане не имеет никаких правовых оснований. Соответственно, в соответствии с национальным законодательством, данное представительство не считается субъектом СМИ, а его сотрудники, не имея аккредитации, не имеют права осуществлять журналистскую деятельность. Любая подобная деятельность является серьёзным нарушением закона и не создаёт никаких обязательств для физических и юридических лиц или организаций, к которым она обращена. Напротив, указанные структуры имеют право требовать прекращения такой незаконной деятельности», — говорится в ответе агентства.

