Сборная Азербайджана добилась исторического успеха на чемпионате мира U-23

First News Media23:00 - 29 / 10 / 2025
Члены сборной Азербайджана по борьбе добились исторического успеха на чемпионате мира U-23, который проводится с 2017 года.

Как сообщает Report, азербайджанские борцы взяли на турнире в сербском Нови-Саде три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали, что стало лучшим результатом коллектива с учетом достоинства завоеванных наград.

В командном зачете Азербайджан занял четвертое место после Японии (6-1-3), Ирана (5-2-5) и США (5-2-4).

Отметим, что в Нови-Саде чемпионами мира стали Эльмир Алиев (55 кг), Зия Бабашов (63 кг) и Кянан Хейбатов (70 кг). Хетаг Карсанов (125 кг) завоевал серебряную медаль, а Руслан Нуруллаев (72 кг), Гюнай Гурбанова (59 кг) и Али Цокаев (86 кг) стали бронзовыми призерами.

