Официальные страницы Тринадцатой сессии Всемирного градостроительного форума уже начали свою работу в социальных сетях

Официальные страницы Тринадцатой сессии Всемирного градостроительного форума (WUF13), который пройдет в Баку с 17 по 22 мая 2026 года, уже начали свою работу в социальных сетях.

Их цель - информировать местную и международную аудиторию о подготовке к крупнейшему глобальному событию в области устойчивого градостроительного развития, а также о реализуемых в рамках форума проектах.

Форум, проводимый в сотрудничестве между Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и Правительством Азербайджанской Республики, объединит представителей правительств, муниципалитетов, частного сектора, гражданского общества, молодежи, академических кругов и международных организаций из разных стран мира.

Ссылки на официальные страницы WUF13:

• https://x.com/WUF13Azerbaijan

• https://www.facebook.com/WUF13Azerbaijan

• https://www.instagram.com/wuf13azerbaijan/

• https://www.linkedin.com/company/wuf13azerbaijan

• https://www.youtube.com/@WUF13Azerbaijan

• https://www.tiktok.com/@wuf13azerbaijan