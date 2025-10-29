 Официальные страницы Тринадцатой сессии Всемирного градостроительного форума уже начали свою работу в социальных сетях | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Официальные страницы Тринадцатой сессии Всемирного градостроительного форума уже начали свою работу в социальных сетях

First News Media18:45 - Сегодня
Официальные страницы Тринадцатой сессии Всемирного градостроительного форума уже начали свою работу в социальных сетях

Официальные страницы Тринадцатой сессии Всемирного градостроительного форума (WUF13), который пройдет в Баку с 17 по 22 мая 2026 года, уже начали свою работу в социальных сетях.

Их цель - информировать местную и международную аудиторию о подготовке к крупнейшему глобальному событию в области устойчивого градостроительного развития, а также о реализуемых в рамках форума проектах.

Форум, проводимый в сотрудничестве между Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и Правительством Азербайджанской Республики, объединит представителей правительств, муниципалитетов, частного сектора, гражданского общества, молодежи, академических кругов и международных организаций из разных стран мира.

Ссылки на официальные страницы WUF13:

https://x.com/WUF13Azerbaijan

https://www.facebook.com/WUF13Azerbaijan

https://www.instagram.com/wuf13azerbaijan/

https://www.linkedin.com/company/wuf13azerbaijan

https://www.youtube.com/@WUF13Azerbaijan

https://www.tiktok.com/@wuf13azerbaijan

Поделиться:
134

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял председателя Сената Румынии - ФОТО

Общество

В Азербайджане произошло землетрясение

Политика

Премьер-министр Пакистана примет участие в Параде Победы

Повестка Президента

В канун Дня Победы. Стратегия созидания и Великое возвращение – глазами ...

Общество

Официальные страницы Тринадцатой сессии Всемирного градостроительного форума уже начали свою работу в социальных сетях

Делегация Азербайджана участвует в 75-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ

В Азербайджане произошло землетрясение

Араик Арутюнян: В Декларации о независимости Армении имеются определенные проблемы

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Как изменится налогообложение ресторанов и кафе в Азербайджане?

Вынесен приговор врачу, виновному в гибели известного ученого

В Баку студентка заразилась ящуром? Официальный комментарий

Скончался ветеран Отечественной войны

Последние новости

Путин готов приостановить бои

Сегодня, 19:15

Ильхам Алиев принял председателя Сената Румынии - ФОТО

Сегодня, 19:00

Официальные страницы Тринадцатой сессии Всемирного градостроительного форума уже начали свою работу в социальных сетях

Сегодня, 18:45

Состоялась рабочая встреча президента SOCAR и главы «Газпрома»

Сегодня, 18:30

В Омане открылось посольство Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 18:15

Делегация Азербайджана участвует в 75-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ

Сегодня, 18:00

В Азербайджане произошло землетрясение

Сегодня, 17:20

Президент назначил председателей и заместителей председателей ряда судов

Сегодня, 17:10

Араик Арутюнян: В Декларации о независимости Армении имеются определенные проблемы

Сегодня, 17:07

В центре Баку пьяный водитель совершил наезд на светофор - ВИДЕО

Сегодня, 16:57

Представлен проект новых жилых комплексов в городе Джебраил - ФОТО

Сегодня, 16:50

Назначен руководитель аппарата историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер»

Сегодня, 16:47

Эрдоган: Турция намерена превзойти мировые стандарты развития

Сегодня, 16:44

Путин рассказал о преимуществах «Буревестника»

Сегодня, 16:35

Телеканал Euronews посвятил сюжет Нахчыванскому региону Азербайджана - ФОТО ВИДЕО

Сегодня, 16:25

Россия испытала подводный аппарат «Посейдон»

Сегодня, 16:22

Премьер-министр Пакистана примет участие в Параде Победы

Сегодня, 16:12

Еще один обвиняемый получил тюремный срок по делу об избиении главы МИД Армении

Сегодня, 15:55

В канун Дня Победы. Стратегия созидания и Великое возвращение – глазами Президента

Сегодня, 15:50

Сносятся ли исторические здания на территории бывшей «Советской»? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ - ФОТО

Сегодня, 15:45
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10