В Милли Меджлисе состоялась Международная парламентская конференция в рамках «Года Конституции и Суверенитета» - ФОТО

29 октября в Милли Меджлисе состоялась международная парламентская конференция на тему «Конституция как основа независимости и суверенитета государств в современном мире», посвященная 30-летию принятия Конституции Азербайджанской Республики.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие парламентские делегации из более чем 20 стран и представители 5 международных организаций.

Открывая конференцию вступительной речью, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что проведение в Азербайджане международной парламентской конференции на тему «Конституция как основа независимости и суверенитета государств в современном мире» имеет глубокий символический смысл. «В этом году мы отмечаем 30-летие принятия первой Конституции нашего независимого государства. В связи с этим 2025 год объявлен в Азербайджане «Годом Конституции и Суверенитета».

История азербайджанской государственности - это история тяжких испытаний и блестящих побед. После восстановления независимости в 1991 году Азербайджан оказался в сложной ситуации в политическом, экономическом, военном плане, и в других областях. Вооруженная агрессия против нашей страны и внутренний кризис создали угрозу потери государственной независимости.

В этих условиях общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев решительно осуществил историческую миссию, направленную на устранение стоящих перед нашей страной проблем, стабилизацию ситуации, восстановление верховенства закона и создание основ современного государства. Конституция, разработанная под его руководством и принятая в 1995 году, определила стратегию развития страны. Суверенитет народа определил принципы верховенства закона, разделения властей, создал гарантии защиты прав и свобод человека. В этом смысле Основной Закон нашего государства - это не только правовой документ, но и символ новой эпохи нашей национальной истории, периода веры в будущее и периода созидания».

Председатель Милли Меджлис заявила, что путь, начатый великим лидером Гейдаром Алиевым, успешно продолжается под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. «В результате исторических побед, достигнутых в Отечественной войне 2020 года и антитеррористической операции 2023 года, Азербайджан сам восстановил силу международного права. С восстановлением территориальной целостности и суверенитета нашего государства принципы, закрепленные в Конституции Азербайджана, нашли свое реальное воплощение», - сказала спикер Милли Меджлиса.

Затем участники конференции обменялись мнениями о роли конституций в укреплении правовых основ современных государств, вопросах защиты суверенитета и национальной независимости стран.

Выступая на мероприятии, председатель Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов Сакр Гобаш поздравил с 30-й годовщиной принятия Конституции Азербайджана, отметил роль Конституции в укреплении суверенитета страны и обеспечении устойчивого развития. Подчеркнув, что за последние 30 лет Азербайджан пережил всестороннее развитие благодаря национальной воле и политической дальновидности, он сказал, что опыт Азербайджана является наглядным примером того, что Конституция - это документ, регулирующий отношения между обществом и государством, устанавливающий конституционный строй государства, отражающий экономические, политические, социальные особенности страны, а также определяющий ее положение в региональных и международных отношениях.

По его словам, Азербайджан добился высоких достижений во всех сферах жизни, включая образование, здравоохранение, охрану окружающей среды, энергетическую безопасность. Он выразил уверенность в дальнейшем укреплении основанного на взаимном уважении сотрудничества между Объединенными Арабскими Эмиратами и Азербайджаном. Рассказав о важной роли законодательных органов обеих стран в реализации ценностей и принципов Конституции, С. Гобаш пожелал Азербайджанскому государству и народу дальнейшего прогресса и процветания.

Председатель Сената Исламской Республики Пакистан Саид Юсуф Реза Гилани выразил удовлетворение участием в мероприятии, проводимом по случаю знаменательного для Азербайджана события - 30-летия принятия Конституции страны. По его мнению, Конституция играет роль моста между государством и народом, является высшим документом, устанавливающим вопросы, связанные с обеспечением справедливости в обществе, определением основ государственности, прав и свобод человека. Он особо подчеркнул исключительные заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева в подготовке и принятии Конституции Азербайджана, основанной на демократических принципах и высоко оценил важные шаги, предпринимаемые Президентом Ильхамом Алиевым по защите суверенитета и независимости Азербайджанского государства, обеспечению его территориальной целостности и укреплению международных позиций страны.

Выступивший на конференции председатель Палаты представителей Маджлиса Оли Таджикистана Файзали Идизода поздравил с 30-летием Конституции Азербайджана, заявил, что она является высшим правовым документом, составляющим правовую, политическую и социальную основу каждого независимого государства, подтверждающим суверенитет государства. Подчеркнув, что Таджикистан и Азербайджан имеют дружественные отношения, основанные на глубоких исторических корнях, общих культурных ценностях и традициях, он сказал, что взаимные визиты и регулярные контакты глав государств имеют большое значение в укреплении отношений между нашими странами. Отметив роль парламентов в развитии двусторонних отношений, Ф. Идизода напомнил о подписании соглашения о сотрудничестве между законодательными органами двух стран и его значении для дальнейшего расширения взаимодействия между нашими странами в политической, экономической, научно-технической, социально-культурной, гуманитарной и других сферах.

Председатель Сената Румынии Мирча Абрудян заявил, что его страна придает большое значение отношениям с Азербайджаном и оценил празднование 30-летия Конституции Азербайджана как важное событие в жизни страны. По его убеждению, Конституция важна с точки зрения укрепления традиций государственности, обеспечения основ политической системы страны, защиты территориальной целостности, суверенитета, верховенства закона, соблюдения прав и свобод человека. Он отметил, что проведение Международной парламентской конференции, посвященной 30-летию Конституции, является ярким доказательством сотрудничества законодательных органов. Председатель Сената Румынии подчеркнул, что Конституция Азербайджана является прочной основой для будущего развития нашей страны и народа.

На конференции также выступили заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Владислав Татаринович, заместитель председателя Парламента Грузии Нино Цилосани, заместитель председателя Народной Скупщины Сербии Йован Янич, второй заместитель председателя Национальной ассамблеи Камбоджи Сот Вонг, члены Великого национального собрания Турции Хасан Туран и Шамиль Айрым, председатель комитета Сената Олий Мажлиса Узбекистана Абдулхаким Эшмуратов, депутат Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Наталья Кувшинова, депутат Национальной ассамблеи Пакистана София Саид Шах, член Мажилиса Парламента Казахстана Айдос Сарым, член Палаты депутатов Италии Эудженио Дзоффили, член Сената Малайзии Мохд Хатта бин Мд Рамли и член Национальной ассамблеи Южной Африки Вернер Хорн, которые выразили искренние поздравления с 30-летием принятия Конституции Азербайджана и благодарность за прекрасную организацию.

Выступившие провели параллели между конституционной историей своих стран и Азербайджана, довели до внимания схожий исторический опыт борьбы за независимость и суверенитет.

Отмечалось, что Конституция Азербайджана была сформирована как выражение стремлений и национальной воли народа, создала правовую основу для стратегических целей, поставленных великим лидером Гейдаром Алиевым, и стала прочным фундаментом политики, реализуемой под руководством Президента Ильхама Алиева.

Участники конференции подчеркнули, что сегодня Азербайджан переживает новый исторический период, увенчанный Карабахской победой. Подчеркивалось, что сегодня Азербайджан переживает торжество не только своей территориальной целостности, но и конституционного строя и суверенитета.

Затем на конференции выступили председатель Всемирного совета толерантности и мира Ахмед Мохаммед Альджарван, президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова, генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества Асаф Гаджиев и заместитель генерального секретаря Парламентской ассамблеи тюркских государств Мухаммет Альпер Хаяли.

Выступившие высоко оценили вклад Азербайджана в мир, прогресс и сотрудничество, выразили удовлетворение взаимодействием с Милли Меджлисом. Они также выразили уверенность в том, что Азербайджан добьется еще больших успехов, подчеркнули, что межпарламентское сотрудничество будет служить миру и благополучию человечества.