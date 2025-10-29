 Центр Гейдара Алиева подсвечен цветами турецкого флага - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

Центр Гейдара Алиева подсвечен цветами турецкого флага - ФОТО

First News Media21:20 - Сегодня
Центр Гейдара Алиева подсвечен цветами турецкого флага - ФОТО

Центр Гейдара Алиева подсвечен цветами турецкого флага по случаю 102-й годовщины основания Турецкой Республики.

Об этом написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в своем аккаунте в соцсети X.

"Поздравляем братскую Турцию с Днем Республики. В эти минуты проекция флага Турции на Центре Гейдара Алиева является еще одним примером нашего братства", - отмечается в публикации.

