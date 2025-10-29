Председатель COP29: Баку открыл новый этап доверия и прозрачности в климатической дипломатии

Изменение климата уже оказывает влияние на процессы нестабильности и миграции. Если мы не усилим глобальную мобильность, эта связь станет еще глубже. Поэтому мы в Баку выдвинули поддержанный более чем 130 странами Бакинский призыв к климатическим действиям во имя мира, помощи и восстановления. Эта инициатива, подчеркивая взаимное влияние между климатом и конфликтами, направлена на защиту наиболее уязвимых людей.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом, выступая в рамках Парижского форума мира, сказал представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата, председатель COP29 Мухтар Бабаев. Он также подчеркнул важность укрепления глобального сотрудничества в области продвижения климата и мира.

Председатель COP29 отметил, что в первом десятилетии Парижского соглашения страны мира сформировали коллективный механизм реагирования на климатический кризис: «На COP29 в Баку мы наконец завершили Парижскую книгу правил и утвердили механизмы реализации для следующего десятилетия климатической деятельности. Это доказало, что страны все еще способны достигать соглашений и что многосторонняя дипломатия работает».

М. Бабаев отметил, что восстановление доверия к климатическому процессу является основной целью на следующем этапе: «На наших встречах в этом году мы ясно увидели, что существует нехватка доверия между сторонами. Мы должны восстановить это доверие. Ключ к этому - прозрачность и финансирование».

По его словам, Бакинская платформа прозрачности создана с целью поддержки стран в подготовке национальных климатических планов и уже более 100 стран представили свои планы в ООН. Председатель COP29 также затронул финансовый вопрос: «Важно обеспечить обещанную поддержку развивающимся странам. Мы должны, в соответствии с данным в Глазго обещанием, удвоить финансирование адаптации до конца этого года и утроить потоки средств Фондов ООН по климату к 2030 году. Доноры же должны объявить, как они выполнят справедливую долю обязательства в 300 млрд долларов, данного в Баку».

Подчеркнув, что климатический процесс COP является самой легитимной платформой для реагирования на климатический кризис, М. Бабаев заявил: «Наша задача впереди ясна - мы должны сохранить то, что построили, обеспечить прозрачное сотрудничество и укрепить доверие посредством результатов. На COP30 мы вместе усилим мощь климатической дипломатии на новом этапе, начинающемся с Белена».