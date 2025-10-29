Посольство Азербайджана в Сербии и дипломатический офис в Монтенегро принимают необходимые меры для обеспечения безопасности наших граждан

Посольство Азербайджана в Сербии и дипломатический офис в Монтенегро внимательно отслеживают информацию, распространяемую в связи с произошедшими в столице Монтенегро городе Подгорица беспорядками, приведшими к задержанию граждан Турции и одного гражданина Азербайджана.

Как сообщили Азертадж в посольстве Азербайджана в Сербии, наше посольство и дипломатический офис принимают необходимые меры для обеспечения безопасности живущих и работающих в Монтенегро наших граждан, а также защиты их прав и законных интересов.

По факту задержания одного нашего гражданина ведутся соответствующие переговоры с правоохранительными органами Монтенегро и вопрос находится под контролем посредством дипломатических каналов.

«Обращаемся ко всем гражданам Азербайджана, проживающим и находящимся в Монтенегро, с рекомендацией во избежание возможных инцидентов и в целях соблюдения общественного порядка, держаться подальше от любых массовых акций, которые могут проводиться, строго соблюдать требования местного законодательства и в случае необходимости незамедлительно связываться с нашим посольством и дипломатическим офисом», - отмечается в заявлении.