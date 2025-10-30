 В Бразилии подтвердили гибель 132 человек после операции против наркоторговцев | 1news.az | Новости
В мире

В Бразилии подтвердили гибель 132 человек после операции против наркоторговцев

First News Media00:00 - Сегодня
В Бразилии подтвердили гибель 132 человек после операции против наркоторговцев

Власти штата Рио-де-Жанейро подтвердили гибель 132 человек в результате операции правоохранительных органов против местных банд наркоторговцев.

Об этом сообщает местный портал G1.

Отмечается, что местные жители обнаружили тела еще 72 человек, их принадлежность к преступным группировкам уточняется. Тела перемещены на одну из площадей района для опознания родственниками.

Ранее сообщалось о 64 погибших.

28 октября полиция Рио-де-Жанейро начала новый этап операции "Сдерживание" по задержанию преступных группировок преимущественно в северной части города. В операции принимали участие более 2,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Сообщалось о задержании более 80 членов наркомафии и ликвидации более 50 наркоторговцев.

