 Парижский форум мира: На конференции COP30 будет представлен новый документ под названием «Дорожная карта от Баку до Белена»
Общество

Парижский форум мира: На конференции COP30 будет представлен новый документ под названием «Дорожная карта от Баку до Белена»

First News Media22:20 - 29 / 10 / 2025
Парижский форум мира: На конференции COP30 будет представлен новый документ под названием «Дорожная карта от Баку до Белена»

Сегодня мы видим, что климатический кризис уже не является отдаленной угрозой, а стал частью нашей повседневной жизни. Глобальное потепление, нехватка воды, деградация экосистем и вызовы энергетического перехода требуют общей ответственности всех стран.

На конференции COP29, которую Азербайджан принимал в 2024 году, были предприняты важные шаги для ускорения климатических действий и укрепления доверия между странами. Наша цель - не только вести переговоры, но и переходить к действиям, превращать обещания в реальные результаты.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев во время дискуссий под названием «Новые коалиции для планеты» в рамках панели Ассоциации президентов COP на 8-м Парижском форуме мира, проходящем в дворце Palais de Chaillot.

По его словам, наступило время продолжать усилия в этом направлении. Он отметил основные направления, вытекающие из процесса COP29: справедливое увеличение климатического финансирования, восстановление доверия в климатической дипломатии, а также интеграция и прозрачность. Подчеркивалось, что для укрепления устойчивости развивающихся стран к климатическим воздействиям должно выделяться достаточное финансирование. Это - основной столп справедливости и доверия. Необходим новый этап солидарности между Севером и Югом, развитыми и развивающимися странами. На COP29 мы стремились восстановить доверие в климатической дипломатии и намерены продолжить этот диалог. Климатическое управление - это не только технический вопрос, это вопрос справедливости, равенства и международной солидарности. В центре каждого решения должно стоять благополучие человека.

Подчеркивалось, что Азербайджан готов играть лидирующую роль в регионе в этом направлении, привержен совместной работе для более устойчивого будущего в Каспийском бассейне, а также на глобальном уровне.

По словам президента COP29, климатическая деятельность невозможна без финансирования. Он, напомнив достигнутую в прошлом году договоренность между странами, отметил, что развитые государства взяли на себя обязательство выделить 300 млрд долларов США развивающимся странам.

М. Бабаев заявил, что вопрос о том, как будет реализовываться это финансирование, особенно для малых островных государств, наименее развитых и развивающихся стран, является чрезвычайно важным. Президент COP29 также предупредил, что нельзя делать шаг назад от уже принятых решений.

«К сожалению, разрыв между амбициями 2024 и 2025 годов слишком велик. В прошлом году климатические лидеры были активны во всем мире, а в этом году мы не видим амбициозных инициатив», - отметил президент COP29. Он также коснулся исполнения обязательств международными финансовыми институтами и многосторонними банками развития (МБР): «Как они планируют выполнять свои обязательства? Как правительства стран-доноров сейчас определят свои финансовые приоритеты - на оборону или же на климат, социальную и гуманитарную сферы?» - добавив, что ответы на эти вопросы являются решающими для будущих процессов COP.

Он также сообщил, что на конференции COP30, которая состоится в городе Белен, будет представлен новый документ под названием «Дорожная карта от Баку до Белена».

Цель документа - подготовка конкретных механизмов для увеличения климатического финансирования с 300 млрд до 1,3 трлн долларов.

«Это - большое ожидание развивающихся стран. Верю, что в результате совместной работы команды COP30 и международных партнеров мы найдем четкие ответы на эти вопросы. Сейчас пришло время создавать новую динамику как на национальном уровне, так и в глобальном масштабе», - подытожил президент COP29.

Парижский форум мира: На конференции COP30 будет представлен новый документ под названием «Дорожная карта от Баку до Белена»

Парижский форум мира: На конференции COP30 будет представлен новый документ под названием «Дорожная карта от Баку до Белена»

