Временный президент Сирии заявил, что его страна открыла новую главу в своей истории

Сирия - страна с богатой историей, цивилизацией и культурой - перевернула страницу прошлого и возвращается на свое законное место среди народов мира.

Об этом заявил президент арабской республики на переходный период Ахмед аш-Шараа, выступая с трибуны 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Мы открыли новую главу в своей истории под названием «мир», - сказал политик. - Наш народ восстал, чтобы вернуть себе права, свободу и национальное достоинство. И сегодня сирийцы благодарят всех тех, кто их поддерживает на пути от восстановления к процветанию».

Как отметил аш-Шараа, переходное правительство сумело преодолеть вакуум власти и приступить к возрождению страны. «Мы провели национальный диалог и теперь двигаемся к парламентским выборам, - подчеркнул он. - Сирия восстанавливается, создавая новое государство посредством принятия законов, гарантирующих права всех без исключения граждан».

Проведение выборов в сирийский временный законодательный орган власти запланировано на 5 октября.

Как сообщил в среду представитель избиркома, около 6 тысяч граждан, представляющих различные регионы страны, выдвинули свои кандидатуры на 140 из 210 депутатских мест. Еще 70 членов парламента назначит аш-Шараа, который, согласно принятой 13 марта временной конституционной декларации, обладает таким правом.

По данным избиркома, женщинам выделено не менее 20% депутатских кресел.

Срок полномочий временного парламента составит 30 месяцев с возможностью продления, он будет выполнять функции законодательного органа власти до принятия постоянной конституции и проведения новых выборов.

Источник: ТАСС