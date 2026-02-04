 Российского стендап-комика приговорили к почти 6 годам колонии за шутки | 1news.az | Новости
В мире

Российского стендап-комика приговорили к почти 6 годам колонии за шутки

First News Media23:00 - 04 / 02 / 2026
Российского стендап-комика приговорили к почти 6 годам колонии за шутки

Мещанский районный суд Москвы приговорил стендап-комика Артемия Останина к пяти годам и девяти месяцам колонии по обвинению в возбуждении ненависти (пункт «в» части 2 статьи 282 УК) и оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК).

Об этом сообщает «Медиазона».

Ему также назначили штраф в размере 300 тысяч рублей.

Прокуратура запрашивала для комика пять лет и 11 месяцев колонии общего режима и штраф 300 тысяч рублей.

Поводом для дела по статье о возбуждении ненависти стал монолог Останина в ютьюб-шоу «Стендап за 60 секунд» о безногом мужчине в метро. На выступление обратили внимание провластные активисты, которые усмотрели в нем «кощунство над трагедией» и «высмеивание нашего воина, потерявшего ноги на СВО». Сам Останин позже рассказывал, что пошутил о «попрошайке в метро, который катается без ног на скейте уже лет как 20». Он отмечал, что российско-украинская война в шутке не упоминалась.

18 марта 2025 года комика задержали в Беларуси, а на следующий день Мещанский районный суд Москвы отправил его под арест. На заседании адвокаты комика сообщили, что после задержания белорусские силовики вывезли Останина в лес и избили, применив дубинки и электрошокер. Судмедэкспертиза зафиксировала у Останина перелом позвоночника.

Дело против Останина начали рассматривать в январе 2026 года. Из обвинительного заключения стало известно, что в основе уголовного дела против Останина два монолога: о встрече с мужчиной с инвалидностью в метро и о религии. Стендапера обвинили в оскорблении чувств верующих из-за видеозаписи в ютьюбе, снятой на выступлении Останина в московском клубе Stand-up Brothers 7 марта 2025 года. Согласно заключению обвинения, тогда комик, среди прочего, рассказал шутку об Иисусе Христе, который за выпивкой якобы сказал Останину: «Я информацию людям принес, и знаете что они сделали? Ну, распяли меня».

Следствие посчитало, что Останин — глава организованной преступной группы, которая «по плану» комика должна была готовить оскорбительные шутки, организовать концерты и записи выступлений для публикации.

Сам комик вину не признал.

«Я жду, что сегодня вы, [судья] Олеся Анатольевна, выдадите мне оправдательный приговор. Опять-таки, я понимаю конъюнктуру, и если там будет приговор в духе ограниченно отсиженного, я его приму как оправдательный, и так уж и быть, пойду вам навстречу. В остальном, я желаю, чтобы никто не оказывался в ситуации такого жесточайшего правового произвола, в которой оказался я. Всем добра», — говорил Останин в своем последнем слове.

756

