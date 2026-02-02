Американцы недовольны - рейтинг Трампа упал до нового минимума, пишет The Economist.

На втором году второго президентского срока Дональда Трампа лишь 38 процентов американцев положительно оценивают его деятельность на посту главы государства, 56% - не одобряют. Такие данные опроса YouGov приводит британское издание The Economist. Согласно этим подсчетам, если в начале второго срока разница между одобряющими и неодобряющими политику Трампа составляла 2%, то сейчас она обрушилась до -18%.

Издание также обращает внимание на изменения данных опросов к 378 дню после его прихода к власти: число американцев, считающих, что страна движется в правильном направлении, сократилось с 37% до 31%, а тех, кто не согласен с курсом, - увеличилось с 50% до 60%.

Американцы недовольны результатами деятельности Трампа в выполнении двух его важнейших предвыборных обещаний: снизить инфляцию и положить конец "потоку нелегальной иммиграции".

Источник: DW