АЖД впервые запускают внутрирегиональные пассажирские перевозки

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) впервые запускает внутрирегиональный пассажирский маршрут с целью роста удовлетворенности пассажиров и обеспечения транспортной доступности в регионах страны.

Как сообщили в АЖД, в преддверии 145-летия железных дорог Азербайджана - с 28 сентября 2025 года дважды в день по маршруту Гянджа-Мингячевир-Агстафа начнут курсировать современные электропоезда.

Согласно расписанию, поезд будет ежедневно отправляться из Гянджи в 05:45 и прибывать на станцию Мингячевир в 06:57. В 07:15 он продолжит движение из Мингячевира в направлении Гянджа-Агстафа и прибудет в Гянджу в 08:26, а в Агстафу - в 09:48. Во второй половине дня рейсы будут начинаться в 16:00 из Агстафы, поезд прибудет в Гянджу в 17:19, а на станцию Мингячевир - в 18:36. Поезд, отправляющийся из Мингячевира в 19:00, прибудет в Гянджу в 20:11.

Пассажирам будут доступны станции Мингячевир, Мингячевир-Главная, Гёран, Гянджа, Далляр, Говлар, Товуз и Агстафа.

Путешествовать можно будет в вагонах классов стандарт и стандарт+, а также бизнес-класса и первого класса. Минимальная цена билета в направлении Гянджа-Мингячевир составит 2,60 маната, а в направлении Мингячевир-Агстафа - 6,80 маната.

В поездке пассажиры также смогут воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

Билеты можно приобретать с 25 сентября на официальном сайте АЖД и через приложение ADY Mobile.

В целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения поездов АЖД осуществила ремонтные работы на железнодорожных путях мингячевирского участка. Также было отремонтировано здание станции Мингячевир, обновлен зал ожидания.

С запуском маршрута Гянджа-Мингячевир-Агстафа ожидается заметный рост пассажирских перевозок. По предварительным оценкам, маршрутом будут пользоваться до 100 тысяч пассажиров в год.

Запуск маршрута Гянджа-Мингячевир-Агстафа обеспечит транспортную мобильность для людей, путешествующих в этих направлениях, а также для жителей Мингячевира и Гянджи, Товузского и Агстафинского районов, а также поселков Гёран, Далляр и Говлар, предоставит жителям Мингячевира возможность комфортных, безопасных и выгодных поездок. В целом, открытие нового маршрута поддержит как социально-экономический рост указанных регионов, так и сбалансированное развитие столицы и регионов в соответствии со "Стратегией социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы". Кроме того, это создаст условия для дальнейшего повышения туристического потенциала города Мингячевир.

Отметим, что в Гянджу, Товуз и Агстафу можно добираться поездами Баку-Газах-Баку, курсирующими ежедневно в обоих направлениях, а также дополнительными ежедневными рейсами маршрута Баку-Агстафа-Баку.

АЖД нацелена на расширение географии своих услуг и стремится сделать все регионы Азербайджана более доступными для пассажиров. Для этого компания применяет современные подходы, чтобы постоянно улучшать качество пассажирских перевозок. В 2023 году был впервые запущен маршрут Баку-Габала-Баку, в 2024 году, с вводом в эксплуатацию новых поездов, было увеличено число рейсов по маршруту Баку-Агстафа-Баку и назначены остановки на станциях Ляки и Уджар. На ряде станций и остановок, а также в поездах внутреннего сообщения был активирован бесплатный Wi-Fi. В начале 2025 года были возобновлены пассажирские перевозки по маршруту Баку-Балакян-Баку, 15 июня маршрут Баку-Агстафа-Баку был продлен до Газаха. 30 августа текущего года была открыта линия Баку-Агдам-Баку, призванная повысить доступность общественного транспорта в Карабахском экономическом районе и способствовать социально-экономическому возрождению Агдама и прилегающих районов.