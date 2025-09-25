 «Город в городе» – Ganja Park City: новый облик Гянджи, город будущего - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

«Город в городе» – Ganja Park City: новый облик Гянджи, город будущего - ФОТО

First News Media14:53 - Сегодня
Один из древнейших городов Азербайджана – Гянджа сегодня переживает период стремительного развития.

Новые проекты придают городу красоту, создают для жителей комфорт и современный образ жизни. Наиболее ярким примером этого развития является проект «Ganja Park City», реализуемый компанией MEMAR Properties.

Комплекс, расположенный рядом с парком Гейдара Алиева, охватывает территорию в 22 гектара. Первая очередь – «Ganja Park Residence» – будет построена на 4,2 гектара и включит 750 квартир.

В архитектуре проекта гармонично сочетаются исторический стиль Гянджи и современный дизайн: красный кирпич, классические орнаменты и новые технологии. В комплексе будут представлены квартиры от 1 до 4 комнат.

Для удобства жителей предусмотрены двухуровневая подземная парковка и наземные парковочные места.

«Ganja Park City» предлагает не просто квартиры, а полноценный образ жизни: торгово-развлекательные центры, школа, детский сад, отель и бизнес-центр, объекты здоровья и спорта, обширные зеленые зоны. Всё будет находиться в шаговой доступности.

Здания возводятся из материалов высочайшего качества и рассчитаны на устойчивость к землетрясению до 8 баллов. Территория будет оснащена круглосуточной системой охраны и современными технологиями контроля доступа.

Этот проект приносит в Гянджу и во весь Южный Кавказ модель современной жизни.
«Ganja Park City» – новый стандарт комфорта, деловых возможностей и туризма.

