Кабмин России до конца года запретит экспорт бензина

Правительство РФ в ближайшее время продлит полный запрет экспорта бензина до конца 2025 года для всех участников рынка и введет запрет для непроизводителей дизельного топлива, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Есть решение. Мы продлим в ближайшее время запрет на экспорт бензина до конца года, а также будет введен запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей также до конца года", - сказал он.

По словам Новака, это позволит дополнительно обеспечить рынок нефтепродуктами, которые сейчас экспортируются.

Вице-премьер уточнил, что запрет на экспорт бензина не будет касаться поставок топлива по межправительственным соглашениям.

Источник: ТАСС