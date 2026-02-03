Меркель нашли в файлах Эпштейна

В рассекреченных минюстом США документах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна нашли имя экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Об этом сообщает немецкое издание Merkur.

В публикации отмечается, что Меркель играет особую роль в файлах Эпштейна. В многочисленных сообщениях она изображается как «символ ненавистного глобалистского Европейского союза», говорится в статье.

Как стало известно, переписку с Эпштейном, в которой упоминались европейские правые партии, вел бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон. В частности, он хвастался своими контактами с представителями «Альтернативы для Германии» (АдГ), вице-премьером Италии, лидером партии «Лига» Маттео Сальвини и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.