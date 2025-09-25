В эти дни температура воздуха в Азербайджане понизится на 8 градусов

По прогнозу Национальной гидрометеорологической службы, в Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 26 сентября до утра 28 сентября местами ожидаются периодические дожди.

В отдельных местах полуострова осадки, скорее всего, будут кратковременными ливнями с грозами.

Начиная со второй половины дня 26 сентября в северных и западных районах Азербайджана и до вечера 28 сентября в некоторых местах ожидаются периодические осадки, грозы. В отдельных местах осадки будут интенсивными и сильными, с ливневым характером, выпадет град, в высокогорных районах пройдет мокрый снег.

Ожидается, что в реках увеличится уровень воды, а в некоторых горных реках возможны кратковременные паводки и сели.

Температура воздуха на территории страны будет постепенно снижаться на 5-8 градусов ниже, чем в предыдущие дни.