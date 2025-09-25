Kapital Bank удостоен золотой награды премии «Globee–Innovation Awards»

Kapital Bank, первый банк страны, добился нового международного признания.

За реализацию проекта «Клиентоориентированная трансформация», направленного на повышение удовлетворённости клиентов и качества обслуживания, банк был удостоен золотой награды одной из самых авторитетных мировых премий «Globee Innovation Awards» в категории «Customer Success – Outstanding Achievement of the Year» («Успех клиента – Выдающееся достижение года»).

Кроме того, Kapital Bank, опередив всех международных конкурентов и набрав наивысший балл в своей номинации, завоевал и специальную награду «Best of Category» («Лучший в категории»). Это достижение является ярким подтверждением международного признания инновационных подходов и успешных проектов банка, направленных на совершенствование клиентского опыта.

Напомним, что программа «Globee Awards», учреждённая в 2003 году, пользуется высоким авторитетом в мировой деловой среде. Она оценивает выдающиеся достижения в таких направлениях, как инновации, лидерство и клиентский опыт. В нынешнем году в конкурсе приняли участие стартапы, малые и средние предприятия, крупные компании и государственные структуры из разных стран мира, соревнуясь в 4 основных и 1666 дополнительных категориях.

Руководитель Офиса банковских операций Kapital Bank Махаммад Ибрагимов, комментируя успех, отметил:

«Реализуя проект «Клиентоориентированная трансформация», мы ставили перед собой цель предоставлять клиентам максимально быстрые, прозрачные и соответствующие самым высоким стандартам услуги. То, что мы оказались в числе лучших на международной арене, является результатом профессионализма нашей команды и внимания к каждому клиенту. Эта победа вдохновляет нас на внедрение ещё более инновационных решений и дальнейшее повышение уровня удовлетворённости клиентов. Уверен, вместе мы достигнем ещё больших успехов».

Kapital Bank – первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане: 121 филиал и 52 отделения по всей стране.

