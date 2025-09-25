Арестован водитель-автохулиган из свадебного кортежа

В социальных сетях распространились кадры, на которых водитель автомобиля «Tofaş» грубо нарушает правила дорожного движения и совершает автохулиганские действия, игнорируя других участников движения.

Сотрудниками Отдела государственной дорожной полиции Управления полиции Абшеронского района был установлен и задержан водитель - 28-летний Нурлан Сафарли, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В отношении него были приняты меры, а собранные материалы направлены в суд для правовой оценки - по решению суда Н.Сафарли лишён водительских прав на 1 год и подвергнут административному аресту на 15 суток.