Послы ЕС обсудят 19-й пакет санкций против России 26 сентября

Послы ЕС в Комитете постоянных представителей начнут обсуждение 19-го пакета антироссийских санкций на этой неделе.

Об этом сообщил портал EUObserver со ссылкой на источники.

По его данным, обсуждение состоится 26 сентября в Брюсселе.

Еврокомиссия в рамках 19-го пакета санкций против РФ предложит ужесточение экспортного контроля для российских, индийских и китайских предприятий, а также запретит экспорт ряда химикатов, руд, металлов и солей.

Также ЕК предложила ввести санкции против компаний третьих стран, в том числе из Китая, за помощь российскому военно-промышленному комплексу и планирует принять ряд ограничительных мер против российской платежной системы «Мир» за рубежом. Кроме того, Еврокомиссия предложила полностью запретить все транзакции с участием российских компаний «Роснефть» и «Газпром нефть» и ужесточить рестрикции против ряда банков России и других стран.

Источник: Интерфакс