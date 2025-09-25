На Шри-Ланке в результате падения вагона канатной дороги погибли 7 монахов

На Шри-Ланке произошла трагедия с участием буддистских монахов: при падении вагона канатной дороги погибли семь человек, еще несколько получили травмы.

Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Среди погибших оказались трое иностранных граждан - из России, Румынии и Индии.

По данным полиции, несчастный случай случился около 21:00, когда 13 монахов возвращались в монастырь после религиозных обрядов в священном месте.

Предварительной причиной происшествия считают обрыв троса, удерживавшего вагон.

Двое пассажиров успели выпрыгнуть и отделались легкими травмами, еще четверо получили серьезные ранения.