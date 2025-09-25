 На Шри-Ланке в результате падения вагона канатной дороги погибли 7 монахов | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

На Шри-Ланке в результате падения вагона канатной дороги погибли 7 монахов

First News Media11:30 - Сегодня
На Шри-Ланке в результате падения вагона канатной дороги погибли 7 монахов

На Шри-Ланке произошла трагедия с участием буддистских монахов: при падении вагона канатной дороги погибли семь человек, еще несколько получили травмы.

Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Среди погибших оказались трое иностранных граждан - из России, Румынии и Индии.

По данным полиции, несчастный случай случился около 21:00, когда 13 монахов возвращались в монастырь после религиозных обрядов в священном месте.

Предварительной причиной происшествия считают обрыв троса, удерживавшего вагон.

Двое пассажиров успели выпрыгнуть и отделались легкими травмами, еще четверо получили серьезные ранения.

Поделиться:
277

Актуально

Общество

Погода на пятницу: В Баку усилится ветер

Общество

В Баку на опасных перекрёстках установили новые светофоры для безопасности ...

Общество

Вблизи Port Baku построят новую станцию метро

Спорт

Гран-при Азербайджана Формулы-1 как путешествие по культуре Азербайджана - ФОТО - ...

В мире

Временный президент Сирии заявил, что его страна открыла новую главу в своей истории

Саркози признали виновным по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года - ОБНОВЛЕНО

Украина возобновила дипломатические отношения с Сирией

Замглавы МАГАТЭ: в Армении стоит построить энергоблок российского дизайна

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Тайфун «Рагаса» направляется в южный Китай после удара по Филиппинам

У Маргариты Симоньян диагностировали рак

Палестина признана большинством стран ООН: 147 из 193 государств

В акциях протеста во Франции задержаны 300 человек - ФОТО - OБНОВЛЕНO

Последние новости

Погода на пятницу: В Баку усилится ветер

Сегодня, 13:23

Временный президент Сирии заявил, что его страна открыла новую главу в своей истории

Сегодня, 13:15

Саркози признали виновным по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:07

Украина возобновила дипломатические отношения с Сирией

Сегодня, 13:00

Кино на неделю: Криминальная драма «Битва за битвой» с Леонардо ДиКаприо и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:50

Замглавы МАГАТЭ: в Армении стоит построить энергоблок российского дизайна

Сегодня, 12:33

В Баку на опасных перекрёстках установили новые светофоры для безопасности водителей и пешеходов - ВИДЕО

Сегодня, 12:27

Anglo Asian Mining утроила выручку от проектов в Азербайджане

Сегодня, 12:22

Посол Великобритании вызван в МИД Грузии

Сегодня, 12:15

Таможенники выявили попытку обмана: мужчина вёз iPhone и технику, раздавая её другим пассажирам

Сегодня, 12:05

Центробанк запускает новый опрос по финансовому поведению домохозяйств

Сегодня, 11:58

ИИ начнёт участвовать в составлении мировых рейтингов вузов

Сегодня, 11:52

В Баку рядом со станцией «Сахиль» будет построена еще одна станция метро

Сегодня, 11:42

На Шри-Ланке в результате падения вагона канатной дороги погибли 7 монахов

Сегодня, 11:30

В Баку начался новый этап строительства 28-ой станции метро

Сегодня, 11:25

Вблизи Port Baku построят новую станцию метро

Сегодня, 11:20

Парламент Кыргызстана объявил о самороспуске, назначена дата досрочных выборов

Сегодня, 11:16

AISEL понесла тяжелую утрату - ФОТО

Сегодня, 11:00

Около 2300 жителей Сумгайыта останутся без газа

Сегодня, 10:55

Эмин Агаларов с семьей в Нью-Йорке - ФОТО

Сегодня, 10:50
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30