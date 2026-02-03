Трампа с Меланией познакомил Эпштейн

Бывшая помощница скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна заявила, что именно он познакомил президента США Дональда Трампа с его будущей женой Меланией. Эти показания опубликованы Минюстом США.

По словам женщины, чье имя не раскрывается, она была моделью, прежде чем согласилась работать на Эпштейна, и сотрудничала с ним с 2005 по 2006 год. Она рассказала ФБР об этом через неделю после ареста финансиста в июле 2019 года.

«Эпштейн познакомил Меланию Трамп с Дональдом Трампом», — подчеркнула она.