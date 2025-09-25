Вблизи Port Baku построят новую станцию метро

Вблизи торгового центра Port Baku в Насиминском районе Баку планируется строительство новой станции метро.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов.

По его словам, в планах создать дополнительный переход на "Зеленую линию" вблизи станции метро "Хатаи".

"Кроме того, будет построена первая станция по проспекту Бабека в направлении города. Данный проект облегчит передвижение пассажиров вдоль проспекта", - добавил Мамедов.

Источник: Report