Вблизи Port Baku построят новую станцию метро
Вблизи торгового центра Port Baku в Насиминском районе Баку планируется строительство новой станции метро.
Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов.
По его словам, в планах создать дополнительный переход на "Зеленую линию" вблизи станции метро "Хатаи".
"Кроме того, будет построена первая станция по проспекту Бабека в направлении города. Данный проект облегчит передвижение пассажиров вдоль проспекта", - добавил Мамедов.
Источник: Report
